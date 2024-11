Bad Hersfeld (dpa/lhe) - An einer Bushaltestelle in Bad Hersfeld ist eine Frau aus bislang ungeklärter Ursache unter das Heck eines anfahrenden Linienbusses geraten. Die 32-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln nun den Unfallhergang und suchen nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:241105-930-279984/1