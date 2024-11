Rastatt (dpa/lsw) - Ein Fußgängerin ist in Rastatt von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Die 70-Jährige habe am Freitag eine Straße überquert, teilte die Polizei mit. Dabei sei sie von einem Motorrad erfasst worden. Sanitäter brachten die Seniorin demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Unfallhergang auf.

© dpa-infocom, dpa:241109-930-283698/1