Kirchzarten (dpa/lsw) - Die Bundesstraße 31 ist zwischen Kirchzarten und Buchenbach-Falkensteig (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) am Donnerstagabend nach starkem Schneefall gesperrt worden. Weil auf der sogenannten Höllentalstrecke vor allem viele Lastwagen liegen geblieben waren, ging dort bis zum späten Abend nichts mehr, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Es gebe an dieser Stelle einen starken Anstieg, so dass dort bei entsprechendem Wetter immer wieder Laster stecken blieben. Am späten Abend wurde die Sperrung nach Polizeiangaben wieder aufgehoben.

