Gensingen (dpa/lrs) - Ein Lkw-Unfall hat auf der Autobahn 61 bei Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) starke Verkehrsbehinderungen verursacht. Am Morgen platzte in Richtung Koblenz zwischen Bad Kreuznach und dem Dreieck Nahetal ein Reifen an einem Sattelzug, der daraufhin in die Mittelleitplanke prallte, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Aufprall wurde demnach der Dieseltank des Fahrzeugs beschädigt. Der Lkw musste den Angaben zufolge abgeschleppt werden, nachdem Einsatzkräfte den Tank abgepumpt hatten.

Die Polizei sperrte die Strecke zunächst komplett, bevor der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. Im Berufsverkehr kam es zu langen Staus über mehrere Stunden hinweg.