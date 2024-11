Saarbrücken (dpa/lrs) - Fünf Menschen, darunter drei Kinder, sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos an einer Kreuzung in Saarbrücken leicht verletzt worden. Eines der Autos wurde bei dem Unfall am Samstagabend gegen eine Steinmauer geschleudert, wie die Polizei mitteilte. In dem Wagen saßen neben dem 38-jährigen Fahrer drei Kinder im Alter von zwei, sieben und neun Jahren. Am Steuer des anderen Autos saß eine 39-jährige Frau. Die Verletzten kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Laut Polizei war die Ursache für den Zusammenstoß zunächst unklar. Der Fahrer und die Fahrerin gaben demnach beide an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Die Polizei sucht Zeugen.