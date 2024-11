Montabaur (dpa/lrs) - Die Autobahn 3 ist in der Nacht zum Donnerstag in Fahrtrichtung Köln zwischen Ransbach-Baumbach und Dierdorf gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen gab es am späten Mittwochabend einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt. Auch ob der Unfall mit der von Schnee bedeckten Fahrbahn zusammenhängen könnte, war zunächst ungewiss. Ebenfalls unklar war die Dauer der Sperrung. Nach Polizeiangaben waren auch Feuerwehr und Rettungswagen vor Ort.

