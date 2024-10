Stuttgart/Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Auto hat sich in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 8 eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Wagen habe am Stuttgarter Kreuz kontrolliert werden sollen, sagte ein Polizeisprecher. Doch statt anzuhalten, beschleunigte das Fahrzeug und raste davon. Bei Pforzheim stieß das Auto den Angaben zufolge mit einer Betonleitplanke zusammen und blieb liegen. Daraufhin seien die beiden Insassen zu Fuß weiter geflohen. Inzwischen sei ein Mensch festgenommen worden. Ob dieser aber einer der Flüchtigen ist, müsse nun geklärt werden, so der Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:241027-930-271573/1