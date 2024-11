Sankt Martin (dpa/lrs) - Nach einem Streit zwischen gegnerischen Fußballfans auf einem Weinfest in Sankt Martin (Südliche Weinstraße) ist ein Beteiligter durch einen bislang unbekannten Täter verletzt worden. Der Unbekannte habe dem Fan des 1. FC Kaiserslautern aufgelauert und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Der Täter habe eine Sturmhaube getragen - so habe er unerkannt flüchten können.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall im Nachgang eines Streits zwischen dem Fan des 1. FC Kaiserslautern und sechs Anhängern des Karlsruher SC, der sich auf einem Weinfest in Sankt Martin in der Nacht entwickelt habe. Wie ein Sprecher erklärte, geht die Polizei davon aus, dass die Tat im Zusammenhang mit dem Streit steht. Sie ermittelt in diese Richtung. Es handle sich um rivalisierende Vereine, betonte der Sprecher.

Die Polizei sucht weiter Zeugen, die Ermittlungen dauern noch an.