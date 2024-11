Nohfelden (dpa) - Im nördlichen Saarland ist eine Pizzeria ausgebrannt. Die genaue Ursache für das Feuer am Mittag in der Gemeinde Nohfelden (Landkreis St. Wendel) ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Brand sei beim Kochen in der Küche ausgebrochen.

Fünf Menschen, darunter die Betreiber der Gaststätte, seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Das Gebäude sei massiv verrußt und deswegen vorübergehend nicht bewohnbar, hieß es.