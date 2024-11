Boppard (dpa/lrs) - Ein 30-Jähriger ist bei einem Erdrutsch in einer Baugrube in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) verletzt worden. Im Zuge nächtlicher Bauarbeiten hätten sich Geröll und Erde unter einer Teerdecke gelöst und den Tiefbau-Mitarbeiter getroffen, gab die Polizei in Koblenz am Freitagmorgen bekannt. Dabei sei der Mann von dem losgelösten Gestein eingeschlossen worden.

Der eingeschlossene Arbeiter sei von seinen Kollegen aus der Baugrube geborgen worden und dann ins Krankenhaus gekommen. Er habe eine Verletzung am Bein erlitten, sagte eine Sprecherin der Bopparder Polizei. Die Unfallursache war zunächst unklar.