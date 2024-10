Saulheim (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A63 in Höhe Saulheim nahe Mainz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Mainz mit. An dem Unfall am frühen Nachmittag in Fahrtrichtung Mainz seien den Ermittlungen zufolge drei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Die Fahrbahn sei am späten Nachmittag ab der Anschlussstelle Wörrstadt noch voll gesperrt gewesen. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben über den Unfallhergang und die Unfallumstände gemacht werden", hieß es. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft sei ein Gutachter zur Klärung hinzugezogen worden.

