Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Mit zwei Kunden im Auto ist ein Taxifahrer bei Bad Kreuznach mutmaßlich in Sekundenschlaf gefallen und hat dadurch einen Unfall verursacht. Der 60-jährige Fahrer und die beiden 24 und 32 Jahre alten Frauen, die mit ihm im Taxi saßen, verletzten sich in der Nacht leicht und wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war demnach von der Straße abgekommen und an einem hohen Bordstein in Schieflage geraten. Anschließend überschlug es sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Gegen den Taxifahrer laufe nun ein Strafverfahren.

