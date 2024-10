Oberwolfach (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück in Oberwolfach (Ortenaukreis) ums Leben gekommen. Ein Baum sei am Samstag auf den 76-Jährigen gestürzt und habe ihn tödlich verletzt, teilte die Polizei mit. Es habe sich um einen tragischen Unfall gehandelt. Zum genauen Hergang wurden Ermittlungen aufgenommen.

