Jestetten (dpa/lsw) - Ein Junge ist in Jestetten (Landkreis Waldshut) durch einen Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Der Junge und andere Kinder sollen am Sonntag auf einer Wiese den Feuerwerkskörper gefunden und diesen mit einem ebenfalls dort entdeckten Feuerzeug angezündet haben. Der Feuerwerkskörper sei noch beim Anzünden in der Hand explodiert, teilte die Polizei mit. Nachbarn hörten den Knall und Schreie. Polizeiangaben zufolge brachte ein Rettungshubschrauber den Neunjährigen in eine Klinik.

