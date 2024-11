Kaisersbach (dpa/lsw) - Eine Frau ist mit ihrem Auto im Rems-Murr-Kreis gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die 52-Jährige mit dem Auto von der Fahrbahn bei Kaisersbach kurz vor dem Ortseingang abkam, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Rettungskräfte brachten sie am frühen Samstagmorgen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

