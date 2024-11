Gomaringen (dpa/lsw) - Ein 14-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der Junge sei am frühen Morgen auf der Landesstraße 230 in Richtung Gomaringen (Landkreis Tübingen) gefahren, als er mit einem Auto kollidierte, teilte die Polizei mit. Der 30 Jahre alte Unfallfahrer war demnach in gleicher Richtung unterwegs. Die Landesstraße 230 ist weiterhin gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

