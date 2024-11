Bad Bergzabern (dpa/lrs) - Nach einem Unfall in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) ist eine Fußgängerin inzwischen an ihren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei in Landau mit. Die 77-Jährige war beim Überqueren der Fahrbahn von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Die 71 Jahre alte Fahrerin des Autos sei bei dem Unfall am Freitagnachmittag unverletzt geblieben, hieß es. Die Fußgängerin war demnach in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.

