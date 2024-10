Freiburg (dpa/lsw) - Ein stark betrunkener Fahrlehrer hat während einer Fahrstunde in Freiburg in die Fahrt seiner Schülerin eingegriffen, einen Unfall gebaut und ist anschließend vom Unfallort geflohen. Später wurde der 25-Jährige im Rahmen einer Fahndung in der Nähe des Universitätsklinikums angetroffen und kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. In seinem Fahrzeug wurden zudem leere Flaschen Alkohol sichergestellt.

Zum Unfall kam es an einer Kreuzung. Aus bislang unbekannten Gründen habe der Fahrlehrer dort in das Anfahrmanöver seiner Schülerin eingegriffen und sei einem vorausfahrenden Auto aufgefahren. Die Fahrerin des Wagens und die Fahrschülerin wurden bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt. Als sich Passanten um beide kümmerten, habe der Fahrlehrer mit dem Fahrschulauto die Flucht ergriffen.

Dem Fahrlehrer wurde nach dem Alkoholtest zusätzlich Blut abgenommen. Er musste seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall sei ein geschätzter Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden. Rettungskräfte konnten die beiden Verletzten vor Ort behandeln.