Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Morgen in Südhessen bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Linienbus ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 45 in Richtung Höchst im Odenwald unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße 426 in Richtung Otzberg soll er aus bisher noch ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Bus kollidiert sein. Der Autofahrer habe bei dem Zusammenprall so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei, so die Polizei.

Insgesamt fünf Fahrgäste des Linienbusses im Alter von 12 bis 34 Jahren sowie der 66 Jahre alte Busfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Gutachter zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Die Bundesstraße wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt.