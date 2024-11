Hettenleidelheim (dpa/lrs) - Ein 36-Jähriger hat sich in Hettenleidelheim (Landkreis Bad Dürkheim) mit seinem Auto überschlagen und dabei leichte Verletzungen erlitten. Der Mann fuhr am Abend die Bundesstraße 47 in Richtung Eisenberg entlang, als er auf gerader Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen stieß zunächst links gegen die Leitplanke und schleuderte schließlich nach rechts von der Straße. Anschließend überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird den Angaben nach auf rund 16.000 Euro geschätzt.