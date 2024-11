Kassel (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Kassel von seinem eigenen Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 35-Jährige sein Fahrzeug in einer abschüssigen Einfahrt eines Firmengeländes abgestellt, als es sich plötzlich selbstständig machte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe versucht, das Fahrzeug aufzuhalten. Dabei wurde er von dem Wagen überrollt und schwer verletzt. Er wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Fahrzeug die abschüssige Einfahrt hinunterrollte, war zunächst unklar.

