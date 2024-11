Sinsheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis verletzt worden. Der 35 Jahre alte Mann geriet am Donnerstagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, stieß seitlich mit dem Auto einer 24-jährigen Frau zusammen und prallte dann frontal gegen eine Laterne, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Es könne zudem sein, dass er bei dem Unfall unter dem Einfluss von Medikamenten stand, teilte die Polizei mit.

Der Mann wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum er in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.