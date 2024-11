Neuhof (dpa/lhe) - Der Tunnel der A66 bei Neuhof im Landkreis Fulda wird wegen Wartungsarbeiten für mehrere Nächte gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH mit.

Demnach wird die Autobahn von Montag, 11. November, bis Donnerstag, 14. November, nachts zwischen 22 und 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. In Fahrtrichtung Fulda soll der Tunnel zusätzlich in der Nacht von Donnerstag, 14. November, bis Freitag, 15. November, gesperrt werden. Jeweils circa zwei Stunden vor Beginn der Vollsperrung ist der Tunnel in beide Fahrtrichtungen bereits nur einstreifig befahrbar, hieß es weiter.

Die Umleitungen werden laut Autobahn GmbH ausgeschildert und erfolgen in Fahrtrichtung Frankfurt über die U4 und in Fahrtrichtung Fulda über die U47.