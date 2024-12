Mainz (dpa/lrs) - Aus Freude über den Sturz von Präsident Baschar al-Assad sind tausende Syrer in Mainz auf die Straße gegangen. Die Stimmung bei der Veranstaltung in Mainz sei "friedlich bis ausgelassen", sagte ein Polizeisprecher. Ursprünglich seien rund 100 Teilnehmer angemeldet gewesen, bis zum Nachmittag hätten sich jedoch rund 3.000 Menschen am Schillerplatz in der Innenstadt versammelt.

Autokorso mit mehr als 300 Fahrzeugen in Koblenz

In Koblenz beteiligten sich am Nachmittag nach Polizeiangaben mehr als 300 Fahrzeuge an einem Autokorso durch die Innenstadt. Die Versammlungsbehörde seien vorab darüber informiert und eine Route sei vorgegeben worden, erklärte die Polizei. Starke Polizeikräfte begleiteten den Autokorso, um die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten.

Die Ereignisse in Syrien hatten sich zuletzt überschlagen: Innerhalb von weniger als zwei Wochen erlangte eine Allianz aus Aufständischen in Syrien die Kontrolle über die wichtigsten Städte und zwang den langjährigen Machthaber Baschar al-Assad zur Flucht.