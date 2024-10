Hanau/Fulda/Berlin (dpa/lhe) - Beim diesjährigen Deutschen Musical Theater Preis sind zwei Produktionen aus Hessen ausgezeichnet worden. In der Kategorie "Bestes Buch" ging der erste Platz an das Musical "Die Gänsemagd", das in diesem Jahr bei den Brüder Grimm Festspielen in Hanau uraufgeführt wurde. Als "Bestes Revival" und für das "Beste Sounddesign" gab es zwei Auszeichnungen für die Fuldaer Neuinszenierung des Stücks "Die Päpstin" in diesem Sommer.

"Gänsemagd"-Autorin Franziska Kuropka erzählt in ihrem Stück nach Motiven der in Hanau geborenen Märchenerzähler die Geschichte von der Freundschaft zweier Frauen und würzt sie mit witzigen Dialogen. Kuropka spielte bei den Aufführungen selbst mit - als Gans.

16 Nominierungen für Hanauer Produktionen

"Es ist schön, dass die Brüder Grimm Festspiele auch überregional wahrgenommen und anerkannt werden. Ich freue mich besonders, als Frau die Kategorie "Bestes Buch" gewonnen zu haben. Das gab es noch nicht oft", sagte Kuropka. Insgesamt waren die Eigenproduktionen der Hanauer Festspielmacher in 16 Kategorien nominiert worden. Intendant Frank-Lorenz Engel sagte, die Auszeichnung sei ein Beleg dafür, dass die Hanauer Festspiele mit den großen Opernhäusern und Staatstheatern der Republik mithalten könnten, "auch wenn die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um ein Vielfaches geringer sind".

"Toll für das gesamte Team"

Auch bei dem Veranstalter Spotlight Musicals in Fulda gab es Grund zum Feiern - und das sogar doppelt. "Es ist toll für das gesamte Team, dass die Neuinszenierung der Päpstin nun ausgezeichnet wurde", sagte Peter Scholz, Geschäftsführer von Spotlight Musicals, der Deutschen Presse-Agentur. Mit bislang 800.000 Zuschauern sei die "Päpstin" in den vergangenen Jahren zu einem der erfolgreichsten deutschen Musicals geworden. "Für uns ist die Auszeichnung wichtig, um die Marke "Die Päpstin" weiter voranzubringen."

Die Auszeichnung als "Bestes Musical" geht in diesem Jahr nach Österreich ans Staatstheater Linz für das Stück "Die Königinnen". Veranstaltet wird die Verleihung von der Deutschen Musical Akademie, einem Interessenverband deutschsprachiger Musicaltheater. Die Gala fand am Montagabend in Berlin statt.