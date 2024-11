Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer Fluchtfahrt hat die Polizei den mutmaßlichen Autofahrer in Stuttgart entdeckt - betrunken und ohne Führerschein. Die Beamten hatten in der Nacht einen Wagen kontrollieren wollen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer habe jedoch Gas gegeben und sei mit zu hohem Tempo davongefahren. In einer Sackgasse stieß er dann beim Rückwärtsfahren mit seinem Auto gegen den Streifenwagen, setzte seine Flucht aber fort. Daraufhin verschwand das Auto vorerst.

Wenig später fanden die Polizisten das abgestellte Fluchtfahrzeug und kurz darauf auch den mutmaßlichen Fahrer. Der 27-Jährige war den Angaben zufolge betrunken - einen Führerschein besaß er zudem nicht. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen verantworten. Die Ermittler suchen nach Zeugen.