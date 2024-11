Trier (dpa/lrs) - Nach dem Fund einer toten Frau in ihrer Wohnung in Trier ermittelt die Kriminalpolizei. Die Obduktion habe den ersten Verdacht auf ein Fremdverschulden bestätigt, teilte die Polizei mit. Die Todesursache der 68 Jahre alten Frau sei bekannt, werde aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch nicht veröffentlicht. Es handle sich dabei um Täterwissen. Ein Angehöriger hatte die Verstorbene bereits am Montagnachmittag entdeckt. Details teilte die Polizei nicht mit.

© dpa-infocom, dpa:241108-930-283351/1