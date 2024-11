Oberrot (dpa/lsw) - Nach der tödlichen Schlägerei zwischen vier Lastwagenfahrern im Kreis Schwäbisch Hall ermittelt die Kriminalpolizei weiter auf Hochtouren. Drei Männer im Alter von 35, 41 und 45 Jahren seien festgenommen worden, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Ob es sich bei dem Vorfall um eine Tötung handelt oder nicht, könne jedoch bislang nicht gesagt werden. Auch weitere Hintergründe wie der genaue Hergang und ein mögliches Motiv seien weiterhin unklar.

Den Angaben zufolge war ein Streit zwischen den vier Männern auf einem Parkplatz im Industriegebiet in Oberrot am Samstagabend eskaliert. Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 34-Jähriger tödlich verletzt worden sei. Er starb noch am mutmaßlichen Tatort. Die drei anderen Männer wurden daraufhin in unmittelbarer Nähe festgenommen. Inwiefern sie beteiligt waren und damit tatverdächtig sind, muss jedoch noch geklärt werden, wie es von einem Polizeisprecher hieß.

Wie genau der 34-Jährige ums Leben kam, konnte die Polizei ebenfalls nicht sagen. Mehrere Spuren seien bereits gesichert worden. Ob eine Obduktion angeordnet wird, werde noch geprüft. Die Ermittlungen laufen.