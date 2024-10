Weinsheim (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in der Eifel im Kreis Bitburg-Prüm sind zwei Frauen getötet worden. Der Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Nachmittag auf der B410, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache sei dort ein 58-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengestoßen.

Der 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt, seine 53 Jahre alte Beifahrerin starb noch vor Ort. Auch eine 76-jährige Frau in einem entgegenkommenden Auto starb an der Unfallstelle. Drei weitere Menschen aus entgegenkommenden Fahrzeugen wurden leicht verletzt.

Die Straße war im Bereich um den Unfallort zwischen den Abfahrten Fleringen und Weinsheim vorübergehend gesperrt. Mehrere Rettungswagen sowie zwei Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.