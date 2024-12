Bischofsheim (Maintal) (dpa/lhe) - Ein 35 Jahre alter Mann ist auf einem Parkplatz in Bischofsheim (Main-Kinzig-Kreis) überfahren worden. Wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach mitteilte, starb der Mann noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Laut Polizei stand der 35-Jährige am Morgen hinter einem Transporter, als er von einer 73 Jahre alten Frau angefahren wurde. Die Fahrerin habe den Mann offenbar beim Ausparken übersehen. Die Polizei hat einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.