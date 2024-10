Kronberg/Frankfurt (dpa) - Im Strafprozess gegen einen Narkosearzt wegen eines tödlichen Einsatzes in einer Zahnarztpraxis in Kronberg hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes durch Unterlassen beantragt. Auch sei der 67-Jährige des dreifachen versuchten Mordes an weiteren Kindern schuldig, sagte die Vertreterin der Anklagebehörde in ihrem Plädoyer vor dem Frankfurter Landgericht.

Er habe eklatante Hygienefehler begangen und verunreinigtes Narkosemittel gespritzt, sodass sie eine Blutvergiftung erlitten. Um dies zu verdecken, habe er die Kinder trotz ihres kritischen Zustands nicht in eine Klinik einweisen lassen. Die Staatsanwaltschaft beantragte zudem, den Mann mit Urteilsverkündung in Haft zu nehmen. Zudem solle ein Berufsverbot ausgesprochen werden.

Behandlung im Jahr 2021

Der Anästhesist hatte an einem Tag im September 2021 in der Praxis im Hochtaunuskreis zunächst eine erwachsene Frau und anschließend vier Kinder für Zahnbehandlungen narkotisiert. Das Mädchen, das als letzte behandelt wurde, starb in der Nacht auf dem Zahnarztstuhl an einer Sepsis. Die anderen Kinder wurden in den Folgetagen in der Frankfurter Uniklinik behandelt - zwei von ihnen überlebten nur knapp.

Der im südhessischen Bensheim lebende Anästhesist ist wegen der fahrlässigen Tötung einer erwachsenen Patientin im Jahr 2019 bereits vorbestraft. Mittlerweile befindet er sich im Ruhestand.