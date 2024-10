Wattenheim (dpa) - Ein Hund hat auf der A6 bei Wattenheim in der Pfalz eine Vollsperrung ausgelöst. Das Tier sei aus einem Wohngebiet nahe der Autobahn weggelaufen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten es demnach am Donnerstagabend. Zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn sahen Beamte den Hund auf der Autobahn, wie der Sprecher sagte. Der Hund sei zwischen den Spuren hin- und hergerannt. Nach einer Verfolgung über rund drei Kilometer mit einer Hundestaffel wurde er eingefangen. Dafür sei die Autobahn für rund 20 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt worden. Der Vierbeiner kam wohlbehalten zu seinem Besitzer zurück.

