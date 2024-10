Eberbach (dpa/lsw) - Nach einem Lebensmitteleinkauf hat ein Ehepaar in seiner Küche in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) einen Skorpion gefunden. Polizeiangaben zufolge krabbelte das Tier über den Boden und hatte sich zuvor möglicherweise in einer Bananenkiste befunden. Die Frau hatte die Kiste am Montag aus einem Lebensmittelgeschäft in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) mitgenommen und darin ihre Einkäufe transportiert. Ihr Ehemann fing das Tier mit einem Einmachglas ein und brachte es zur Polizei.

Deren ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich vermutlich um einen sogenannten Italienskorpion (Euscorpius italicus). Dessen Stiche hätten bei Menschen eine weitgehend harmlose Wirkung, ähnlich eines Wespen- oder Bienenstichs, sagte ein Polizeisprecher. Ob der Skorpion tatsächlich aus dem Lebensmittelladen mit in die Küche reiste, ist seinen Angaben nach aber noch unklar. Der Skorpion kam zunächst in einen Zoo und soll dem Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz übergeben werden.

Bei sogenannten Fundtieren, die wohl versehentlich mit nach Deutschland gereist sind und nicht entgegen Artenschutzbestimmungen eingeführt wurden, besteht für die Polizei kein Anlass zu weiteren Ermittlungen, wie ein weiterer Sprecher sagte.