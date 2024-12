Ludwigsau (dpa/lhe) - Ein junges Rind ist beim Verladen in Ludwigsau (Kreis Hersfeld-Rotenburg) von einem Tieranhänger ausgebüxt. Das rund acht Monate alte Tier sei am Donnerstagnachmittag über eine Bundesstraße, Bahngleise und durch die Fulda geflüchtet, teilte die osthessische Polizei am Morgen mit. Dann sei es in Richtung eines Waldgebietes gelaufen.

Um eine Gefahr für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auszuschließen, seien die B 27 zwischen Bad Hersfeld und Bebra sowie der Zugverkehr in dem betroffenen Gebiet kurzzeitig gesperrt worden. Die bisherigen Suchmaßnahmen seien erfolglos verlaufen, sagte eine Sprecherin der osthessischen Polizei. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, Sichtung des Tieres zu melden.