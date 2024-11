Mainz (dpa/lrs) - Der Kultursommer Rheinland-Pfalz wird sich im kommenden Jahr mit dem Verhältnis zwischen jüngerer und älterer Generation beschäftigen und unter dem Motto "Forever Young?" stehen. Eröffnet wird er vom 25. bis 27. April 2025 - erstmals seit 1996 wieder in Mainz, wie die Veranstalter mitteilten. Wo genau in der Landeshauptstadt dies sein wird, soll erst Anfang kommenden Jahres verraten werden.

Das Thema Generationenwechsel beschäftige die Organisatoren des Kultursommers schon lange, sagte Leiterin Teneka Beckers. Viele Kulturschaffende seien schon lange dabei, nicht immer würden Nachfolger gefunden. Insofern sei es wichtig, das Thema in die Diskussion zu bringen, gezielt jüngere Menschen anzusprechen und zu ermuntern, mitzumachen.

Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck (parteilos) ergänzte, das Motto falle auch in eine Zeit einer breiten Diskussion über die sogenannte Boomer-Generation, die in den kommenden Jahren nach und nach in Rente gehen werde.

Für den Kultursommer 2025 liegen 236 Anträge privater Projekte auf Förderung vor, wie Beckers erklärte. Das seien mehr als die 2024 von der Stiftung geförderten 164 privaten Projekte. Inklusive kommunaler Kulturprojekte wurden im zu Ende gehenden Jahr 219 Vorhaben mit etwas mehr als vier Millionen Euro aus Landesmitteln und Mitteln der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur unterstützt.

Für den diesjährigen Kultursommer liegen Beckers zufolge noch keine genauen Zuschauerzahlen vor. Es könne sich aber schon sagen lassen, dass viele Veranstaltungen besser besucht gewesen seien als in der Vor-Corona-Zeit. Die vergangenen Kultursommer hatten in einem vierteiligen Zyklus Europa in allen vier Himmelsrichtungen beleuchtet, den Abschluss bildete 2024 das Motto "Kompass Europa: Sterne des Südens".