Bretzfeld (dpa/lsw) - Eier an der Fassade, Teig in Türschlössern und Kürbisse auf dem Schulhof - dieses Bild hat sich am Bildungszentrum in Bretzfeld (Hohenlohekreis) geboten. Unbekannte sollen in der Nacht zu Dienstag an den Schulgebäuden randaliert haben. Der Schaden belief sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Vermutlich seien die Täter mit einem Fahrzeug auf den Schulhof gefahren und hätten dort Kürbisse verteilt. Die Eier hätten sie an die Fassade und die Fenster des dritten Stocks geklebt, sagte eine Polizeisprecherin.

Schulleiter Frank Eber zeigte sich verwundert über den Teig in den Schlössern und im Briefkasten. "Wir machen uns Gedanken, warum gerade Plätzchenteig mit Zimt verwendet wurde", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Durch das Gewürz habe es an dem Morgen auch entsprechend gerochen, führte Eber weiter aus.

An einen "gezielten Angriff" glaubte der Schulleiter aber nicht. Gerade nach Wochenenden finde man immer wieder Hinterlassenschaften von Feiernden auf dem Pausenhof. Auch am 1. Mai könne man stets mit Verunreinigungen rechnen, so Eber. Die Polizei hatte zunächst keine konkreten Hinweise auf Verdächtige. In dem Bildungszentrum sind eine Grund-, Werkreal- und Realschule untergebracht.