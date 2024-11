Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Bus hat in Stuttgart ein geparktes Auto ein paar Meter eine Treppe hinuntergeschoben. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Busfahrer das leere, am Straßenrand stehende Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Der Busfahrer sei am Dienstagabend ohne Fahrgäste auf dem Weg zum Depot gewesen. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

