Stuttgart (dpa/lsw) - Der ehemalige Hurrikan "Kirk" könnte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) heftige Sturmböen bringen. In Stuttgart seien am frühen Donnerstagmorgen vereinzelt Windstärken von bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich, sagte ein DWD-Meteorologe. Der Wind werde schon im Laufe der kommenden Nacht kräftiger und erreiche dann am frühen Morgen den Höhepunkt.

"Kirk" sei ein