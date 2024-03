Stimmen zum Spiel

Ingo Freyer, Academics-Trainer: "Wir hatten ein, zwei Phasen im Spiel, in denen wir nicht die Intensität auf den Court gebracht haben, wie ich mir das wünsche. Wir haben immer Phasen, in denen das gut läuft, aber wir müssen das noch öfter machen. Am Ende zählt der Sieg. Es ist gut zu wissen, dass wir auch bei zehn Punkten Rückstand gezeigt haben, dass wir das trotzdem nach Hause bringen können und dass wir trotzdem an uns glauben – in Verbindung mit allen Fans in der Halle. Das war für mich der Knackpunkt."

Christian Held, Seawolves-Coach: "Glückwunsch an Heidelberg, unfassbares Comeback. Wenn man das Spiel eigentlich schon in der Hand hat, kann man das so dann nicht mehr abgeben. Genau das haben wir gemacht. Heidelberg macht dann die Big Plays am Ende, wir haben es nicht mehr geschafft, ein Play zu machen und dann verliert man so ein Spiel."