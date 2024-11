Altenkirchen (dpa) - Eine Spritztour einer 13-Jährigen mit dem Auto ihrer Betreuerin aus einer Hilfeeinrichtung in Rheinland-Pfalz ist glimpflich ausgegangen. Ihr Fahrzeug, in dem die Teenagerin noch zwei Jungen im Alter von acht und elf Jahren mitgenommen hatte, wurde am Sonntagabend durch eine Panne auf der Bundesstraße 256 zwischen Neitersen und Altenkirchen im Westerwald gestoppt, wie die Polizei mitteilte. Ein "aufmerksamer Verkehrsteilnehmer" habe das Auto gesichert und dann die Polizei gebeten, zu kommen, "da sich in dem Pannenfahrzeug wohl lediglich drei Kinder aufhalten würden".

Das Trio war laut Einsatzkräften aus einer Jugendhilfeeinrichtung ausgerissen und wollte mit dem Auto nach Neuwied fahren. Den Autoschlüssel hatte die 13-Jährige aus der Jacke einer Mitarbeiterin der Einrichtung geklaut.