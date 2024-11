Frankfurt/Main (dpa) - Paralympics-Sieger Markus Rehm lässt eine Teilnahme bei den Spielen in Los Angeles in vier Jahren offen. "Ich werde von Jahr zu Jahr entscheiden, was der Körper sagt, was die Stimmung sagt. Ich glaube, ich muss immer was mit Spaß machen und wenn der Spaß irgendwann mal weg sein sollte, dann ist wahrscheinlich auch der Zeitpunkt gekommen, mal aufzuhören", sagte der 36-Jährige in Frankfurt am Main am Rande des 42. Deutschen Sportpresseballs, auf dem er als "Sportler mit Herz" ausgezeichnet wurde.

In Paris im Sommer gewann Rehm im Weitsprung zum vierten Mal hintereinander paralympisches Gold. Zudem holte er in Rio de Janeiro vor acht Jahren die Goldmedaille mit der 4x100-Meter-Staffel.

Bisher habe er aber immer noch große Freude an der Para-Leichtathletik, sagte Rehm. "Das Training ist schon wieder in vollem Gange. Wir haben wieder angefangen für die Vorbereitung im nächsten Jahr. Da steht eine Weltmeisterschaft an, die werde ich definitiv noch mitnehmen."