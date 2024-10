Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl pensionierter Staatsdiener ist in Hessen 2024 weiter gestiegen. Anfang des Jahres hatten rund 79.500 Männer und Frauen Anspruch auf ein Ruhegehalt, fünf Jahre zuvor waren es noch etwa 72.700 Menschen gewesen, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Gesamtzahl der sogenannten Versorgungsempfänger summierte sich am 1. Januar 2024 auf 98.690 Menschen. Neben pensionierten Beamten und Richtern zählen zu dieser Gruppe auch die Empfänger von Witwen- oder Waisengeld.

Mit knapp 87 Prozent entfiel der größte Teil der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger auf den Landesbereich, dazu zählen unter anderem ehemalige Polizisten und Lehrer, aber auch frühere Beamte in Landesbetrieben oder den Hochschulen.