Heidelberg. (teu) Die Resonanz war überwältigend: Mehr als 1300 Fotos hatten die RNZ-Leser beim aktuellen 49. "Blende"-Fotowettbewerb eingereicht – keine leichte Aufgabe für die Jury also, die 20 schönsten und besten auszuwählen.

Immer wieder ist es erstaunlich, welch hochprofessionellen Ergebnisse die sogenannten Amateur-Fotografen abliefern. Insbesondere in der beliebten Kategorie Tierfotografie war die Konkurrenz stark.

Ute Teubner und Kathrin Hoth von der Magazin-Redaktion hatten zusammen mit RNZ-Fotograf Peter Dorn alle Hände voll zu tun, die Regionalsieger zu sichten. Nach einer engagierten Jury-Sitzung standen die Gewinner in den vier Kategorien schließlich fest. Das sind sie:

Einfach tierisch

Einfach tierisch, Platz 1: Torsten Hoppe-Tichy aus Bammental mit „Hoffentlich sieht mich keiner“.

Einfach tierisch, Platz 2: Yannick Lange aus Mosbach mit „Blick in die Zukunft“

Einfach tierisch, Platz 3: Susanne Fritzsche aus Neckargemünd mit „Hirsch im Morgennebel“.

Einfach tierisch, Platz 4: Karl-Andreas von Mentz aus Heidelberg mit „Der betende Osterhase“.

​Einfach tierisch, Platz 5: Martin Mühlstädt aus Heidelberg mit „Schnecke“.

Faszination Architektur

Faszination Architektur, Platz 1: Daniela Baumann aus Mühlhausen mit „Gegensätze“.

Faszination Architektur, Platz 2: Julian Köpke aus Heidelberg mit „Reichstag dome open to the sky“.

Faszination Architektur, Platz 3: Manfred Ehret aus Sandhausen mit „Kranhäuser Köln“.

Faszination Architektur, Platz 4: Cindy Roth aus Heidelberg mit „Die Alte Brücke in Heidelberg“.

Faszination Architektur, Platz 5: Georg Walkling aus Sandhausen mit „Treppenhaus“.

Stillleben als Kunstform

Stillleben als Kunstform, Platz 1: Markus Schoch aus Schriesheim mit „Schönheiten am Fluss“.

Platz 2: Martin Mühlstädt aus Heidelberg mit „Stein“.

Platz 3: Klaus Duba aus Walldorf mit „Am Altrhein“.

Platz 4: Siegfried Boes aus Heidelberg mit „Briefkästen“.

Platz 5: Renate Rubel-Müller aus Sinsheim mit „Eckplatz“.

Landschaftsfotografie

Landschaftsfotografie, Platz 1: Werner Hilscher aus Zuzenhausen mit „Am Gertelbach“.

Landschaftsfotografie, Platz 2: Harry Laub aus Dossenheim mit „Lavendelfeld“.

Landschaftsfotografie, Platz 3: Peter Ziegler aus Leimen mit „Mystisches Wesen im Nebel“.

Landschaftsfotografie, Platz 4: Markus Schoch aus Schriesheim mit „Mittelerde im Odenwald“.

Landschaftsfotografie, Platz 5: Susanne Fritzsche aus Neckargemünd mit „See im Schwarzwald“.

Die 20 Siegerbilder der RNZ werden nun in den "Blende"-Bundeswettbewerb weitergereicht, an dem sich in diesem Jahr 22 regionale Zeitungen und Zeitschriften beteiligt haben. Eine Fachjury kürt bis April die 100 Top-Fotos. Beim Bundeswettbewerb winken Preise rund um eines der schönsten Hobbys der Welt im Wert von 50 000 Euro. Die besten Aufnahmen werden zudem in einem renommierten Fachmagazin veröffentlicht und im Oktober auf der Photopia Hamburg präsentiert.

Info: Alle Siegerfotos des RNZ-Regionalentscheids der "Blende" werden in einer eigenen Ausstellung ab dem 15. Januar zunächst in der Volkshochschule Wiesloch, ab Ende Februar dann in der VHS Heidelberg gezeigt.