Silbermond_Verlosung

Verlosung

Mit ganz neuen Liedern kommt "Silbermond" am Samstag, 29. Juli, im Rahmen des Mosbacher Sommers 2023 in den Großen Elzpark. Leser der Rhein-Neckar-Zeitung können mit ein wenig Glück gratis beim Open-Air-Konzert dabei sein. In Kooperation mit dem Veranstalter "Provinztour" verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten. Unter allen Anrufern, die sich am heutigen Freitag von 10 bis 10.30 Uhr unter der Telefonnummer 06261.93227171 melden, werden die Tickets verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden benachrichtigt.

> Für alle, die bei der Verlosung kein Glück haben, gibt es u. a. in der Geschäftsstelle der RNZ im Gartenweg Eintrittskarten für das Konzert von Silbermond in Mosbach.