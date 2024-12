Steinheim an der Murr/Erdmannhausen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Ludwigsburg ist ein Mensch schwer verletzt worden. Informationen über weitere Verletzte lagen nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht vor. Die beiden Fahrzeuge seien am Nachmittag auf einer Straße zwischen Steinheim an der Murr und Erdmannhausen kollidiert. In den Wagen befanden sich insgesamt vier Menschen. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

