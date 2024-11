Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen ist in Frankfurt ein Fußgänger schwer verletzt worden. Den Ermittlungen zufolge habe der Mann mutmaßlich vor einer dort an einer Haltestelle haltenden Straßenbahn eine Landstraße überqueren wollen, als der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn an der Bahn vorbeigefahren sei, teilte die Polizei mit.

Fußgänger außer Lebensgefahr

Streifenwagen und Fußgänger kollidierten demnach, der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er sei umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es. In Lebensgefahr sei der Mann nicht, erklärte ein Polizeisprecher. Die Beamten wurden laut der Mitteilung nicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch dennoch nicht fortsetzen. Sie seien in dem Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen.

Warum der Fußgänger den Einsatzwagen trotz Blaulicht und Martinshorn nicht bemerkte, ist noch unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen; ein Sachverständiger soll dabei helfen, den Unfall zu rekonstruieren.

Die Landstraße wurde in der Umgebung der Straßenbahnhaltestelle für die Unfallaufnahme gesperrt.