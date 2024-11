Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher SC wartet noch immer auf die Rückkehr von Nationalspieler Dzenis Burnic und Co-Trainer Zlatan Bajramovic. Zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr, Sky) stecken die beiden Bosnier nach dem 1:1 in der Nations League gegen die Niederlande noch immer auf dem winterlichen Balkan fest. "Die hatten tatsächlich Schneeprobleme in der Heimat. Nebel und alles Mögliche. Und daher anscheinend Probleme mit den Flügen", berichtete KSC-Trainer Christian Eichner.

Eichners Co-Trainer Bajramovic, der in gleicher Funktion für Bosnien aktiv ist, hat offenbar den Landweg zu einem ausländischen Flughafen auf sich genommen. "Bei Zlatan ist es nicht so schlimm, ob er topfit ankommt oder nicht. Dem reichen, wie er immer sagt, drei Stunden Schlaf. Weil er ja früher alle drei Tage 13 Kilometer gelaufen ist", scherzte Eichner.

Mehr Sorgen macht sich der KSC-Coach dagegen um Mittelfeldspieler Burnic, der nach letztem Stand aber am Donnerstagabend zurückerwartet wurde. "Mal schauen, wie er dasteht. Er hat jetzt zwei Spiele über 90 Minuten bestritten. Normalerweise kann man in dem Alter auch ein drittes Spiel in der Woche bestreiten. Aber durch die Reisegeschichten müssen wir schon ein bisschen abwarten", erklärte Eichner.

Hoffen auf Burnic

Neben diesem Problem droht dem KSC vor der Partie aber noch weiteres Ungemach: Neben dem erkrankten Stürmer Luca Pfeiffer und Außenverteidiger Lasse Günther (Adduktorenprobleme) könnte auch Nicolai Rapp erneut wegen Krankheit ausfallen. Ein Fehlen von Burnic würde daher die ohnehin angespannte Personalsituation zusätzlich verschärfen.