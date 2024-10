Mannheim (dpa) - Ein Binnenschiff ist in Mannheim mit einer Klappbrücke kollidiert. Das Steuerhaus des Schiffes blieb am Mittwochabend an der Brücke hängen und riss dabei ab, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Unfallursache sei völlig unklar. Die Ermittlungen seien erst am Anfang. Zwei auf dem Schiff befindliche Autos seien durch den Zusammenstoß in den Industriehafen geschoben wurden. Sie wurden inzwischen von Experten geborgen. Das Steuerhaus befinde sich noch im Wasser.

Nach Angaben der Stadt wird die Brücke nun von Statikern untersucht. Nach der Untersuchung könne über das weitere Vorgehen entschieden werden. Die Brücke ist aktuell für den Verkehr gesperrt.

Die Diffenébrücke ist eine Klappbrücke mit Straßen- und Bahnverkehr, die den Industriehafen und die Friesenheimer Insel erschließt. Die Ausleger der Brücke können nach oben geklappt werden. Wenn sich ein Schiffsführer mit dem Wasserstand verrechne, habe er nicht genug Platz und das Steuerhaus könne abreißen, sagte der Feuerwehrsprecher.

Schaden an Schiff und Autos im sechsstelligen Bereich

Das Schiff sei auf dem Altrheinhafen in Richtung des Industriehafens unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Warum es mit der Brücke zusammenstieß, sei bislang unklar. Die Polizei muss jetzt prüfen, ob menschlichen Versagen für die Kollision verantwortlich ist oder technische Probleme eine Rolle spielten. Der Schaden am Schiff und an den Autos bewege sich im unteren sechsstelligen Bereich. Das Ausmaß und die Höhe des Schadens an der Brücke seien bislang nicht bekannt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und der Wasserschutzpolizei waren vor Ort. Auch Verantwortliche des Hafenamts, der Stadt und eine Bauingenieurin seien da, um die Brücke zu prüfen. Der Schiffsverkehr sei eingeschränkt. Laut der Internetseite der Stadt Mannheim wurde die Brücke erst Anfang der Woche überprüft.

