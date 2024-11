Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der schon länger angekündigten Sperrung der Autobahn 66 zwischen Wiesbaden-Frauenstein und dem Schiersteiner Kreuz in Richtung Frankfurt an diesem Donnerstag und Freitag (14./15.11.) erwartet Hessens Landeshauptstadt größere Staus. Autofahrer sollten diesen Autobahnabschnitt und auch die Umleitungsstrecke über den Stadtteil Schierstein weiträumig umfahren und Fahrten im Berufsverkehr möglichst vermeiden, teilte die Kommune mit. "Reisende aus dem Rheingau in Richtung Frankfurt können bei Bedarf über die Rheinfähren bei Rüdesheim und Oestrich-Winkel auf die rheinland-pfälzische Seite wechseln, insbesondere mit dem Ziel Mainz", hieß es weiter.

Der Fahrbahnschaden war kürzlich durch zwei gebrochene Betonplatten entstanden. Während der Sperrung von Donnerstagmorgen (9.00 Uhr) bis Freitagabend soll die Fahrbahn saniert werden.