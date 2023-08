SV Waldhof Stimmen

Stimmen zum Spiel

> Rüdiger Rehm, Waldhof-Trainer: "Unser Auftritt zwischen den Strafräumen war positiv. Die Reaktion nach dem Sonntagsschuss zum 0:1 war sehr gut, aber uns fehlte die letzte Konsequenz, den Ball über die Linie zu drücken. Der Konter zum 0:2 darf so nicht passieren. Vorne fehlt uns mit den Neuzugängen noch die Abstimmung. Da muss noch vieles wachsen. Trotzdem denke ich, dass wir in unseren Aktionen klarer waren als die Löwen. Die individuelle Qualität von Starke hat das Spiel entschieden."

> Maurizio Jacobacci, München-Trainer: "Wir hatten das Glück, mit 1:0 in Führung zu gehen. Nach unserer Führung war Waldhof sehr präsent und hat uns immer wieder in Bedrängnis gebracht. Das 2:0 fiel in die Drangphase der Gäste."

> Laurent Jans, SVW-Linksverteidiger: "Wir hatten heute deutlich mehr erwartet. Ich finde, dass wir auch schon in der ersten Halbzeit gut im Spiel waren. Über unsere Standardsituationen waren wir gefährlich. Wir hatten das Gefühl, gut aus der Pause zu kommen und kamen zu Angriffen. Wir brauchen insgesamt noch mehr Durchschlagskraft." rodi